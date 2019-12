Impeachment per Trump | sì della Camera Il presidente | «Attacco all’America»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Abuso di potere e ostruzione dell’indagine del Congresso. Sono queste le due imputazioni nei confronti di Donald. Ildegli Stati Uniti è ufficialmente sotto accusa. IL VOTO Erano le 20 e 08 di mercoledì 18 dicembre, già la notte del 19 in Italia, quando ladei rappresentanti ha approvato la mozione di, divisa in due capi di imputazione. Quello sull’abuso di potere ha ottenuto 230 voti a favore e 197 contro, il secondo sull’ostruzione del lavoro del Congresso, 229 contro 198. Non ci si attendeva voto diverso dallache ha maggioranza democratica dopo le ultime elezioni di Mid Term. Diverso invece il caso del Senato dove il voto ci sarà il 6 gennaio e dove sarà la maggioranza repubblicana a decidere se ilè colpevole o innocente. Serve il quorum dei due terzi del Senato per la condanna e la maggioranza repubblicana impedisce che i ...

