Impeachment per Trump | la Camera approva

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo ore di consulta, ladei rappresentanti hato l’del Presidente. I lavori si sono aperti alle 18 ore italiane dalla speaker Nancy Pelosi che ha usato toni durissimi nei confronti del Presidente. Ladei rappresentati oggi ha preso una decisione, una decisione che attendeva solo conferma ufficiale vista la maggioranza democratica nelladei rappresentanti. (Ora spetta al Senato).arriva il sì Laha deciso di mettere il presidentesotto accusa per la prima accusa, abuso di potere, con 230 sì, 197 no; e per la seconda accusa, ostruzione al Congresso, con 229 sì e 198 no. Il discorso di Nancy Pelosi Parole dure e decise, quelle pronunciate dalla portavoce delladei rappresentanti Nancy Pelosi: “non ha lasciato altra scelta ai parlamentai se non perseguire il suo: ha ...

AnnalisaChirico : Michelle Obama ha criticato la procedura di impeachment verso Donald Trump, definendola ‘surreale’. In effetti, ris… - Agenzia_Ansa : Da New York a Boston migliaia in piazza per #impeachment di #Trump Sei ore di dibattito alla Camera prima del voto… - Agenzia_Ansa : Usa, la Camera dice sì all'impeachment per Trump -