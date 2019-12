Impeachment per tre presidenti

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Prima di Trump, sono stati due ifiniti ufficialmente sotto: Andrew Johnson, nel 1868, per aver tentato di sostituire il ministro della Guerra senza passare dal Congresso; Bill Clinton, nel 1998, per aver mentito sulla sua relazione con una stagista, Monica Lewinsky, e ostacolato le indagini. In entrambi i casi, dopo il voto favorevole della Camera, il Senato aveva bocciato la rimozione. Nixon, nel 1974, per il Watergate, si dimise dopo che la commissione Giustizia aveva approvato tre articoli dell’, ma prima che la Camera si esprimesse.Per rimuovere un presidente americano dall’incarico, al Senato serve la maggioranza dei due terzi e ciò significa che almeno 20 repubblicani dovrebbero unirsi ai democratici votando contro Trump. Uno scenario improbabile. “La Camera ha fatto il suo dovere Costituzionale, sfortunatamente sembra ...

AnnalisaChirico : Michelle Obama ha criticato la procedura di impeachment verso Donald Trump, definendola ‘surreale’. In effetti, ris… - Agenzia_Ansa : Da New York a Boston migliaia in piazza per #impeachment di #Trump Sei ore di dibattito alla Camera prima del voto… - Agenzia_Ansa : Usa, la Camera dice sì all'impeachment per Trump -