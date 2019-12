Il Tg1 è il pre-Sanremo 2020: Benigni e Fiorello in contemporanea, poi arriva anche Amadeus (Di giovedì 19 dicembre 2019) Edizione serale movimentata quella del Tg1 di giovedì 19 dicembre 2019. Francesco Giorgino, infatti, ha ospitato in studio Roberto Benigni insieme a Matteo Garrone, regista di Pinocchio, film nel quale l'attore interpreta Mastro Geppetto. Sin da subito il premio Oscar si è preso la scena, coinvolgendo il mezzobusto del telegiornale della rete ammiraglia della tv pubblica e sostenendo che "fa parte ormai del mondo delle fiabe". Dopo le domande di rito sulla pellicola in uscita al cinema, Giorgino si è collegato in diretta con Fiorello, per lanciare la penultima puntata di Viva RaiPlay. A questo punto Benigni ha chiesto ed ottenuto che fosse lui a presentare, sedendosi al posto di Giorgino, il collega, definito "uno dei più grandi artisti di tutti i tempi".Fiorello ha contraccambiato il favore regalando a Benigni l'editoriale in rima del muppet di Vincenzo Mollica, giornalista amico di ...

Leggi la notizia su blogo

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tg1 pre