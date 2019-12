Il taglio dei parlamentari è una mutilazione del Parlamento | il referendum è sacrosanto

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019)suldei: impopolare ma giusto E così si va al voto suldeipopolare. Non mi interessa chi ha raccolto le firme e per quale motivo. I senatori ribelli appartengono a partiti diversi, e lo hanno fatto per i motivi più disparati. So bene di sostenere una opinione controcorrente e forse persino impopolare di questi tempi. Non c’è ombra di dubbio, tuttavia, che ilsuldei(il“contro”, aggiungerei) è in questo momento cosa santa e giusta. Santa perché la Costituzione è la pietra angolare della democrazia. Chi la cambia, anche legittimamente, nel Palazzo, con i numeri e gli equilibri del Palazzo, deve sapere che poi bisogna sempre fare i conti nel paese, con il Paese. È una igienica regola democratica. Approvare una legge che cambia totalmente la base della rappresentanza, e le regole del ...

