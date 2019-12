Il Segreto trame spagnole | Isabel lascia Puente Viejo

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Cosa ha in mente la marchesa? Le anticipazioni Ilche arrivano da Cultura en Serie svelano che la donna lascerà senza dare spiegazioni il paesino in occasione delle festività natalizie. Nel frattempo, Eulalia sembra aver scoperto il nascondiglio di Francisca Montenegro.Il: Carolina disperata Nelle puntate iberiche che andranno in onda … L'articolo Ilproviene da KontroKultura.

berta95italy : Il Segreto, trame: Don Anselmo sospetta della Soto, Berengario ancora innamorato di Marina - anto_canale88 : Il Segreto, trame dal 23 al 27 dicembre: Irene e Raimundo indagano su Fernando - IlSegretoTvSoap : Il Segreto trame spagnole: Maria pone fine alla vita di Fernando (VIDEO) -