Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Glidelle prossime puntate de Il, in onda dal 23 al 27, rivelano cheproverà ad uccidere Isaac ma, alla fine, sarà lei ad avere la peggio. Così come Una Vita, anche Ilavrà una programmazione ridotta nel corso delle festività natalizie. Le uniche volte in cui la soap opera … L'articolo Ildal 23 al 27siproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Il Segreto spoiler dal 23 al 27 dicembre: Antolina muore, Lola si ribella a Francisca - - hobinito : RT @pentagonitaly: [#TRAD]: '[??] Spoiler di '#FRIDAY_LIVE' dei PENTAGON : Jinho sta pensando?? Il contenuto segreto nella foto sarà rivelat… - pentagonitaly : [#TRAD]: '[??] Spoiler di '#FRIDAY_LIVE' dei PENTAGON : Jinho sta pensando?? Il contenuto segreto nella foto sarà ri… -