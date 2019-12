Il Segreto anticipazioni | ELSA e ISAAC si sposano e lasciano Puente Viejo

Leggi la notizia su tvsoap

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tra qualche settimana, i telespettatori italiani de Ildovranno salutare per sempreLaguna (Alejandra Meco) eGuerrero (Ibrahim Al Shami): in seguito alla morte di Antolina Ramos (Maria Lima), i due decideranno infatti di sposarsi e di rifarsi una vita altrove, lontana dai dolori che hanno dovuto affrontare a. Il, news: Alvaro restituisce aduna parte dei suoi soldi Lesegnalano chepotranno organizzare le loro nozze grazie ad un bel gesto del “truffatore” Alvaro Martinez (Alessandro Bruni): come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, il medico si metterà infatti in contatto conper chiederle perdono e, visto che starà per sposare una ricca ereditiera, le restituirà una parte dei soldi che le ha illecitamente estorto con l’inganno. Il: tutte le nostre news anche su ...

