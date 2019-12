Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nella puntata de Il, in onda venerdì 20su Canale 5,finalmenteda, ma sarà finita qui?. Iltorna con la puntata di venerdì 20e fin dalletroviamo unacostretta di nuovo al riposo forzato ma questa volta per colpa di. Il dottor Zabaleta visitache si è sentita male dopo il brutto confronto inaspettato con, e le ordina assoluto riposo. Isaac decide di usare con lei le maniere forti:finalmentedalla sua vittima e diffidata dal fare ancora ritorno nella loro casa. Ma il suo piano potrà accontentarsi di un fallimento? Mauricio intanto, dopo essere stato colpito per difendere la Montenegro, si risveglia. Il ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 20 dicembre 2019: Antolina viene allontanata da Elsa - KontroKulturaa : Il Segreto anticipazioni 23-27 dicembre: Mauricio non ricorda - - zazoomnews : Il Segreto anticipazioni: ELSA e ISAAC si sposano e lasciano Puente Viejo - #Segreto #anticipazioni: #ISAAC -