Il salvataggio di Kenji (Di giovedì 19 dicembre 2019) Diverse settimane fa, gli uomini di Virginia Marine Police, hanno ricevuto una chiamata di soccorso, per un cane chiamato Kenji che era caduto nel fiume, dopo un tragico incidente. Stava provando a lottare con tutte le sue forze, ma la sua vita era comunque in grave pericolo. E’ stato un evento drammatico ed incredibile allo stesso tempo. Tutti ne sono rimasti sconvolti e quando la storia è stata resa pubblica, è diventata virale. Era un giorno come gli altri per la famiglia di Kenji, che stavano facendo delle commissioni in giro per la città. I ragazzi avevano deciso di portare con loro anche il cane, per fargli fare una passeggiata. Ad un certo punto, mentre stavano passando sul ponte a Suffolk, sono rimasti coinvolti in un grave incidente ed è proprio in quel momento che il loro cane, ha perso l’equilibrio ed è sbalzato fuori dal veicolo. Kenji è finito proprio nel ...

