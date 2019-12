Il presidente De Luca su Andreotti | ”È stato un gigante della politica” VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto La presentazione del libro di Massimo Franco su Giulioè stata, ieri sera, per ilRegione Campania, Vincenzo De, l’occasione per un’ampia e sincera riflessione su una figura politica di grande complessità. “Come tutti quelli che hanno avuto un lungo percorso politico, ha avuto luci ed ombre, ma appare certamente unrispetto anche uomini politici che calcano la scena attuale. In modo particolare in politica estera èun uomo di grande lucidità”. L'articolo IlDesu: ”Èun) proviene da Anteprima24.it.

