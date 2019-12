Il peperoncino riduce il rischio di ictus e infarto Lo dice la scienza

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ilallunga la vita. Il suo consumo, da tempo, è associato a diversi tipi di benefici per l’organismo, ma spesso, soprattutto in passato, queste proprietà benefiche sono state attribuite alsulla base di aneddoti oppure della tradizione. Solo in tempi più recenti gli scienziati si sono concentrati sulle virtù della capsaicina, il composto che conferisce l’inconfondibile piccantezza. E, dagli studi sulla popolazione, hanno scoperto che «migliora la funzione cardiovascolare e la regolazione metabolica». Secondo altri ricercatori, la capsaicina potrebbe essere efficace anche per combattere il dolore neuropatico, l'artrite, i disturbi gastrointestinali e persino il cancro. Ma pochi studi, finora, hanno misurato l'impatto del consumo regolare di peperoncini sulla salute. Ci hanno pensato i ricercatori italiani del ...

