Il paradiso delle signore 4 anticipazioni | sì | ANGELA ha un figlio…

Leggi la notizia su tvsoap

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Venerdì 20 dicembre Il4 si congeda per qualche giorno dal suo pubblico: giusto il tempo di una breve pausa natalizia per poi tornare in onda lunedì 30 dicembre. Con le nuove puntate (che poi ci accompagneranno senza più soste sino a fine maggio), si conferma la presenza nel cast di Clelia (Enrica Pintore), che sta per rinunciare definitivamente a tornare a Roma. Per lei potrebbero esserci novità con l’andare avanti dei mesi, ma intanto avrete probabilmente notato che dal cast fisso è già stata eliminato il ruolo di Francesca Molinari (Sofia Taglioni): la rigida capocommessa che in questi mesi ha sostituito la Calligaris, dunque, seguirà la sua strada destinata a portarla fuori dal. Intanto, dopo le prime apparizioni “flash”, si parlerà sempre più spesso di Federico Cattaneo (Alessandro Fella) ma intanto ci sarà già stato un maggiore ...

Marcoilsardo1 : RT @RadioSavana: 'L'#Italia è il paradiso del divertimento per gli zingari, il paese degli handicappati'. Ecco una delle frasi intercettate… - adrianobusolin : RT @GiancarloDeRisi: Otto persone di origine bosniaca arrestate dalla polizia a Milano. L'accusa: borseggi a danno di turisti sui treni del… - Do_Dec : RT @GiancarloDeRisi: Otto persone di origine bosniaca arrestate dalla polizia a Milano. L'accusa: borseggi a danno di turisti sui treni del… -