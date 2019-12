Leggi la notizia su ilnotiziangolo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ildiè ilche La5 propone per la sua prima serata di oggi, giovedì 192019. Verrà trasmesso dalle 21.20 circa ed è diretto da Sam Irvin. Il titolo originale è Christmas Land. Risale a quattro anni fa ed è un dramedy, del genere familiare e sentimentale. Alla guida deltroviamo invece Nikki Deloach e Luke Macfarlane. Scopri lade Ildi, ilcompleto e lesul. Ildi, laJules Cooper è una donna in carriera che vive a New York e che possiede tutto ciò che ogni persona vorrebbe. Lavora con successo nel marketing e ha un fidanzato, Mitchell: in apparenza nessun altro sogno da realizzare. Tutto cambia quando nonna Glinda muore e le lascia una strana eredità. Un villaggio a tema natalizio realizzato all’interno di una fattoria in campagna. Jules decide di partire per verificare lo stato della ...

petergomezblog : Per un Natale informato regalate se volete La Repubblica degli Impuniti il mio nuovo libro scritto con Valeria Pace… - Renato35828041 : @matteosalvinimi Siamo tutti con te forza Matteo, ti ringraziamo per quello che hai cercato di fare per il nostro p… - morganbarraco : Il paese di Natale: trama, cast e curiosità sul film | 19 dicembre #la5 -