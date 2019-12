Il nuovo affondo di Papa Francesco | “Bloccare le navi non serve La nostra ignavia è

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019)in difesa dei migranti: “Loro sono vittime dell’ingiustizia di chi li respinge. Siamo tutti responsabili del prossimo”. ROMA – Giornata dedicata ai migranti per. Il Pontefice ha incontrati i profughi arrivati da Lesbo lanciando un chiaro messaggio alla politica e non solo: “E’ l’ingiustizia che costringe molte persone a lasciare le loro terre, che li obbliga ad attraversare deserti e a subire abusi e torture nei campi di detenzione e che li respinge e che li fa morire in mare“. Bergoglio – come precisato da Repubblica – ha invitato tutti i governi a “mettere da parte gli interessi economici. Al centro ci deve essere la persona, ogni persona, la cui vita e dignità sono preziose agli occhi di Dio. Bisogna soccorrere e salvare, perché siamo tutti responsabili della vita del nostro ...

