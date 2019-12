Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Gattuso ha le idee chiari e non si transige, il Napoli giocherà con il 4-3-3, anche se al momento non c’è un calciatore che possa fare il regista in quel modulo. Proprio per questo la società è già proiettata sul mercato di gennaio alla ricerca di un nome che possa integrarsi nell’idea di gioco del nuovo tecnico. Il nome è stato individuato in, per luiintensa che sidell’anno, come scrive oggi ilL’uomo giusto potrebbe essere quel Lucasche al Napoli piacevaancorasua partenza per l’Inghilterra. Gli azzurri, però, non hanno mai smesso di flirtare con il regista. Il problema per concludere l’accordo è sempre di natura economica, perché il Napoli non vorrebbe spingersi oltre i 30 milioni di euro (comprensivi di bonus), mentre l’Arsenal ha pretese decisamente più alte. A questo punto la ...

napolista : Il Mattino - Trattativa intesa per #Torreira che si chiuderà prima della fine dell'anno - ilNapolista - SiamoPartenopei : Torreira-Napoli, il Mattino: 'Gattuso vuole subito un rinforzo, trattativa che si protrarrà non oltre la fine del m… -