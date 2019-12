Il Mattino – Gattuso è al Napoli per riportarlo al 4-3-3 della “Grande Bellezza”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ilritorna sul tema 4-3-3 di Rinoal, ma non solo, anche di Maurizio Sarri. Il quotidiano mette infatti a confronto le due formazioni Sono cambiati 7/11 nella formazione dirispetto a quella di Sarri, eppure quella del, appare tanto un’operazione nostalgia per cercare di ritrovare le vittorie e appunto la “Grande Bellezza” di quel periodo. Non tutto è sicuramente uguale, considerando il fatto che per alcuni degli interpreti è passato del tempo e si ritrovano oggi alla fine di un ciclo in cui ritrovare le motivazioni non è così facile «c’è per ritraghettare ila quel 4-3-3». Come se fosse facile. Ma è evidente che è una spina nel cuore di De Laurentiis quelperduto e non ancora ritrovato L'articolo Ilè alperal 4-3-3“Grande Bellezza” ...

