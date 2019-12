Il Manchester United tenta Haaland | «Cerchiamo giocatori bravi»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ilnon molla la presa sul talento del Salisburgo. Solskjaer: «Ci piace,» Ilprepara l’assalto finale a Erling, talento del Salisburgo che ha stupito tutti nel corso della fase a gironi di Champions League. L’invito arriva direttamente dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer. «mi piace e noisempre. È cresciuto molto e adesso deve continuare il suo percorso dove meglio crede. Non ho bisogno di parlarne tanto, noi come clubsempre calciatori per migliorare l’organico». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Dal 1937 al 2019. Per 4000 partite consecutive il #ManUtd è sceso in campo con almeno un prodotto del vivaio nell'u… - StefaniaStefyss : RT @Xfuryred: @cortez04975817 Peccato che contro il manchester united nel 2013 abbia fatto 2,93 m, altro che 2,70 m. - cascipatrizia : Il gioiello di Marassi non è il più incredibile della sua carriera 'aerea'. Nel 2013 l'allora attaccante del Real M… -