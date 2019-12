Il falso flirt tra Wanda Nara e Brozovic | perché Fabrizio Corona sarà processato

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nuove grane per: iltrae Marcelocosterà all’ex re dei paparazzi un ulteriore processo, per diffamazione. Si terrà il prossimo 12 marzo 2020, a Milano, l’udienza in cuidovrà rispondere alle accuse di diffamazione ai danni dell’interista Marcelo, dell’ex attaccante nerazzurro Mauro Icardi e di sua moglie. Ilipotizzato tra la bionda argentina e– di cui il sito Kingmagazine aveva scritto – aveva destato le ire del centrocampista nerazzurro che, subito, aveva smentito e querelato.a processo per diffamazione «Mauro Icardi divorzia da sua moglie,ha tradito il suo compagno con Marcelo», tanto si leggeva sul magazine diche riportava, tra l’altro, che – per questo –aveva subito ...

