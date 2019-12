Il direttore del Pronto soccorso sulla morte della neonata | Non abbiamo percepito

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Noi nonavuto alcuna percezione di insulti razzisti alla mammabambina morta nel nostro ospedale”. A dichiarlo all’Adnkronos è ildeldi Sondrio, Raniero Spaterna, parlandodi 5 mesi e degli insulti che sarebbero stati rivolti alla mamma, una giovane originariaNigeria.“La sala dove eravamo noi era abbastanza isolata e ci siamo concentrati nel prestare la massima attenzione a una mamma che aveva perso sua figlia. Le urla? Ci sono state certo, ma in questi luoghi le scende di disperazione non sono certo rare. L’altro giorno il figlio di un padre morto per arresto cardiocircolatorio ha preso a calci le porte per esempio. E ladi questa bimba ha colpito anche noi che non siamo un’unità pediatrica, figuriamoci la madre”, ha detto Spaterna.Ildel ...

Agenzia_Ansa : Crack #BancaBase, la Guardia di Finanza arresta il presidente del Cda e il direttore generale #ANSA - Raiofficialnews : “Il linguaggio della musica supera qualsiasi grammatica verbale. #CheStoriaèLaMusica rientra nella missione del… - repubblica : Crac Banca Base: arrestati il presidente del Cda e il direttore generale [aggiornamento delle 10:49] -