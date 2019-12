Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Rimandato l’deiautostradali con un “adeguamento delle tariffe relative all’anno 2020 differito” sino “all’aggiornamento dei piani economici-finanziari”. Lo si legge nell’ultima bozza del. Il provvedimento riguarda “i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza” e che devono presentare all’Autorità di regolazione dei Trasporti “entro il 30 marzo 2020 le proposte” per l’aggiornamento, che a sua volta ”è perfezionato entro e non oltre il 30 giugno 2020″In vista dell’approdo in Cdmno iche entrano nell’ultima bozza delMillepropoghe che assume sempre più le caratteristiche di un provvedimento omnibus. Si va dall’deiautostradali alla ...

NicolaTenerelli : RT @Corriere: Pedaggi autostrade, stop agli aumenti nel «Milleproporghe» - dammidamangiare : RT @Corriere: Pedaggi autostrade, stop agli aumenti nel «Milleproporghe» - edisonpaviles1 : RT @HuffPostItalia: Il Decreto Milleproroghe raddoppia, quasi 100 rinvii: slitta anche l'aumento dei pedaggi autostradali -