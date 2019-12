Il Cielo ha parlato! Ecco il nuovo DLC per Total War | Three Kingdoms

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Cina è in ginocchio, è l’anno 182 d.C e il caos imperversa in tutto l’Impero Celeste, l’Imperatore ha perso ogni contatto con la realtà e il consiglio degli Eunuchi è corrotto e assettato di potere. La popolazione sta soffrendo la fame, la povertà, i banditi dilagano e l’esercito è troppo impegnato a proteggere chi ha i soldi che svolgere davvero il proprio lavoro. Tutto ciò porto ad un moto di scontento verso il potere, moto che venne preso e guidato da un funzionario di nome Zhang Jiao, il quale, insieme ai suoi fratelli, fondò il movimento dei “Turbanti Gialli“, violento e populista, che voleva rimuovere il potere imperiale, tutto questo grazie al “Mandate of Heaven” ovvero “La guida dei cieli” La storia di questa ribellione verrà narrata nelDLC del gioco “War:“, rappresentando ...

