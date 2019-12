Il centrodestra attacca su manovra | pronto ricorso alla Consulta | “Si sta nei fatti

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Opposizioni sul piede di guerra su tutti i fronti, in Parlamento. In tarda mattinata, in una conferenza stampa congiunta ospitata dal gruppo della Lega di Montecitorio, i capigruppo del Carroccio, di FdI e di FI hanno annunciato la presentazione di un, in merito all'iter della legge di Bilancio, che a loro avviso ha subito una blindatura del testo tale da ledere le prerogative del Parlamento e di risultare, pertanto, anticostituzionale. Un'iniziativa gia' assunta lo scorso anno dal Pd, in occasione dell'esame della legge di Bilancio del governo gialloverde, e che secondo ilpresenta quest'anno profili ancor piu' chiari di incostituzionalita'. "Si sta neiabolendo la Camera dei deputati - ha osservato la capogruppo azzurra Maria Stella Gelmini - in un contesto non eccezionale che legittimi questo operato non si capisce perche', quale alibi ...

