Il cantante mascherato | REESE di BEAUTIFUL lo ha vinto in America

(Di giovedì 19 dicembre 2019) In questi giorni si fa un gran parlare de Il, uno show musicale che vedremo a gennaio su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci. Si tratta di un format internazionale, di gran successo in tutti i Paesi in cui finora è stato trasmesso, in cui una serie di personaggi famosi, completamente in maschera per non essere riconosciuti, gareggiano in un concorso canoro. I partecipanti a The masked singer (questo il titolo originale dello spettacolo) si sfidano a coppie e chi vince va alla puntata in onda la settimana dopo, mentre un ballottaggio tra i meno votati determina il peggiore degli artisti in gara, che a quel punto viene eliminato (non prima di aver scoperto chi si nasconde dietro la maschera).: WAYNE BRADY () hala seconda edizione di THE MASKED SINGER (Il) Wayne Brady Ovviamente l’ultimo ad essere ssarà il ...

