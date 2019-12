I videogiochi più cercati su Pornhub

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Isono ormai un medium completo, capace con le sue dinamiche e narrazioni di forgiare il nostro immaginario quanto la letteratura o il cinema. Non c'è da stupirsi quindi se anche il consumo di filmati pornografici risente dell'influenza dell'industria del gaming. Il colosso del porno onlinenel suo consueto report di fine anno sui trend più interessanti registrati sul sito a luci rosse, dedica un intero capitolo al rapporto tra porno e, spiegando quali sono i titoli piùe i personaggi al centro delle fantasie erotiche di tanti giocatori. E i risultati sono subiti piuttosto sorprendenti. Il battle royale Fortnite, vero e proprio fenomeno di costume e tra i giochi più usati in Rete, vede un calo delle ricerche del 17 per cento e deve cedere lo scettro del più cercato sul sito hot allo sparatutto di Blizzard Overwatch (in crescita dell'8 per ...

skuolanet : A Natale quest'anno c'è l'imbarazzo della scelta per i #gamer ???? Ecco i titoli più fichi del momento:… - il_bosone : Vi proponiamo una parabola moderna dal significato più ricco di quel che potrebbe sembrare. In questo articolo si p… - EnnioRizzon : @stanzaselvaggia l'unica considerazione che posso fare e' che, una volta in piu', si conferma che la gente fa cose… -