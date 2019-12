I romantici auguri di Cara Delevingne alla fidanzata Ashley Benson - (Di giovedì 19 dicembre 2019) Sandra Rondini In occasione del compleano della fidanzata, la top model ha postato sui social una lunga dedica d'amore accompagnata da romantiche foto di loro due insieme Un’intera gallery di foto romantiche, tra cui una in cui si scambiano tenerezze tra le bolle di una vasca da bagno. Così Cara Delevingne ha deciso di fare sui social i suoi personali auguri alla fidanzata Ashley Benson, in occasione del suo trentesimo compleanno. "Buon compleanno Ashley", ha esordito Cara su Instagram nella lunga didascalia-dedica alla compagna con cui sta insieme dal giugno 2018. "C'è così tanto che potrei dire, ma qualcosa che amo e adoro di più di noi è che non ho bisogno perché tu LO SAI e questo è tutto ciò che conta. Al mondo siamo solo io e te. Stare con te è il mio posto sicuro. Mi lasci essere sciocca, mi lasci essere selvaggia e permetti che io mi senta libera, sicura e curiosa”, ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : romantici auguri