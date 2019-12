I malware tornano a colpire durante le festività Come difendersi

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Una nuova ondata di attacchi è in corso contro le aziende italiane. Approfittando delle imminentinatalizie è tornato a circolare ilbancario Ursnif tramite una campagna condotta con finte email. Quest'ultime sembrano giungere dal corriere DHL e portano con sé dei file nocivi. In precedenza avevano cercato di impersonare il corriere espresso GLS al fine di indurre la vittima ad aprire i documenti incorporati, fogli di calcolo e pdf. IlUrsnif è in grado di rubare le credenziali salvate, intercettare il traffico web e installare altri agenti dannosi. Il PDF riporta il logo di DHL ed un testo nel quale viene sollecitato il pagamento per una fantomatica fattura non pagata. Il file XLS è responsabile della catena di infezione e, una volta aperto, provvede a ...

