I figli di Borsellino contro Fratelli d’Italia | “Non usate in modo improprio la foto di

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Idi: “Nonladi nostro padre” Il 19 luglio del 1992 a Palermo moriva il giudice Paolo, ucciso dalla mafia nella strage di via D’Amelio insieme agli uomini della sua scorta. L’immagine del magistrato anti-mafia è apparsa su un manifesto did’Italia per promuovere un comizio a Podenzano (in provincia di Piacenza), al quale hanno partecipato Giorgia Meloni, Tommaso Foti, Wanda Ferro e Andrea Del Mastro. Questa scelta non piaciuta ai familiari del magistrato che hanno deciso di annunciare il loro disappunto tramite un comunicato stampa. “Con riferimento ai manifesti elettorali del movimento politico ‘’ che indebitamente recano l’effige di nostro padre e la dicitura ‘vive’ – si legge nel testo firmato daidel giudice, Manfredi, Lucia e Fiammetta -, oltre ...

