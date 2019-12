Hanno le ore contate i problemi EMUI 10 sui Huawei Mate 20? L’aggiornamento risolutivo

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Questo approfondimento è pensato per tutti i possessori di un20 già raggiunti dall'aggiornamento10 stabile nelle scorse settimane e magari alle prese con qualche problema di troppo con il loro telefono. Gli sviluppatori proprio al soldo dilavorato alla risoluzione di alcune specifiche anomalie e oraappena diramato un update con lo scopo di fissare i bug già noti. Sono destinatari dell'ultimissimo aggiornamento10 i possessori di un20,20 Pro,20 RS e20 X (nella sua versione 4G). Il firmware in questione è quello siglato con build 10.0.0.185 e la cui distribuzione è appena partita in Cina come conferma anche la fonteCentral. Per la diffusione globale dello stesso pacchetto potrebbero essere necessari solo alcuni giorni in più ma non ci sono dubbi sul fatto che il rilascio colpirà anche gli utenti ...

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Ancora #manovra, ancora caos. Giallorossi negano, ma hanno sbagliato i conti: superbuco… - giornalettismo : Ore 17.13: #Salvini su Twitter attacca i contestatori che hanno citato il #Vangelo per ricordare i principi di acco… - FigariLuigi : RT @davideGra: Oggi, alle ore 19, ultima puntata di Casciavit 2.0 @RadioRossonera dedicata a uno dei grandi capitani del #Milan: Paolo Mald… -