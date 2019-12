Gualtieri su PopBari | “Valuteremo vigilanza di Bankitalia | giusto risarcire i truffati”

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Valuteremo” sull’operazione didisulla Banca Popolare di Bari. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto, durante la registrazione di Piazza Pulita su La7. “Abbiamo chiesto alla Banca d’Italia di dare conto su tutti passaggi”, ha spiegato il ministro.Quanto alla questione dei risarcimenti per chi è stato truffato,ha detto: “èche ci siano dei risarcimenti dove ci sono state delle truffe”. Sicuramente” è una grande ingiustizia, ha commentato il ministro, circa la vicenda dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari che hanno perso tutto. “La vendita di prodotti rischiosi a persone che non dovrebbero acquistare prodotti rischiosi dovrebbe essere regolamentata ed evidentemente queste regole non sono state rispettate”, ha ...

