Gruppo Grimaldi | intesa con Fiab Napoli Cicloverdi | sconti per gli amanti della bici

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Al via la partnership tra la Compagnia di navigazioneLines e l’Associazione, con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto che limitano le emissioni inquinanti e tutelano l’ambiente. Grazie a questa collaborazione, tutti gli associatipotranno viaggiare a bordoflottaLines usufruendo di interessanti agevolazioni: su tutti i collegamenti marittimi da/per Sardegna, Sicilia, Grecia e Malta verrà applicato il 15% di sconto per partenze in media e bassa stagione (partenze fino al 31 maggio 2020 e dal 15 settembre al 31 dicembre 2020) e il 10% di sconto per partenze in alta stagione (dal 1 giugno al 14 settembre 2020). La riduzione si applica al passaggio nave e ai supplementi per sistemazione e per eventuale auto o moto al seguito. Il trasportocletta è naturalmente gratuito. L’offerta è ...

