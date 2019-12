Gruppo BMW - Consegnato mezzo milione di auto elettrificate

Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 19 dicembre 2019) IlBMW hanel mondodi vetture. L'esemplare che ha permesso il raggiungimento dell'importante traguardo è una BMW 330e, ritirata presso il BMW Welt di Monaco di Baviera. La Casa tedesca guarda però già oltre, ipotizzando l'arrivo al traguardo deldi veicoli elettrici e ibridi per la fine del 2021. Verso l'elettrificazione. Il nuovo corso, avviato dalla BMW nel 2013 con l'introduzione della i3, ha ha avuto uno sviluppo: oggi, infatti, sono 12 i modelli elettrificati disponibili a listino. La Mini Cooper SE, da poco presentata, ha raccolto circa 90 mila manifestazioni di interesse e sarà presto in consegna nelle concessionarie. Inoltre, svolgeranno un ruolo chiave per l'espansione sul mercato i modelli iX3, i4 e iNEXT, che verranno svelati rspettivamente entro il 2020 e il 2021. Secondo la BMW, proprio nel 2021 un quarto ...

salvinoSardino : RT @israelCoen: @MonicaCirinna @repubblica Ma @GiorgiaMeloni dice nooo non sono fascisti nooo come larussa ... Quello che fece acquistare l… - israelCoen : @MonicaCirinna @repubblica Ma @GiorgiaMeloni dice nooo non sono fascisti nooo come larussa ... Quello che fece acqu… - jobmeeting : ?? Cerchi lavoro? ??Anche questa settimana lo trovi nella Newsletter! ? Iscriviti subito e scopri le migliaia di ass… -