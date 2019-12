Gossip News | Francesca Manzini ha vinto | Veronica e Alessandro al bacio…

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo die la sua operazione, die del bacio che ha incuriosito il web, di Giulia De Lellis e il suo commento al vetriolo sulle altre influncer e di Emma e la sorpresa a mamma e papà.: La bella ex concorrente di “Amici Celebrities” si è sottoposta a una delicata operazione nelle ultime ore. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio, maha voluto inviare un messaggio a tutti i suoi fan: “Hoio! E me ce so pure truccata tiè”. Una splendida notizia che accompagna una didascalia molto toccante pubblicata proprio ieri, prima dell’intervento, dalla stessa: “Non voglio insegnare niente a nessuno, però il bello del male è che ti fa guardare avanti e ti fa ...

LeNewsCheVuoiTu : Maria De Filippi a pranzo con un cavaliere misterioso e un mazzo di fiori in regalo! Ecco lui chi è… - zazoomnews : Paola Perego cambia casacca e dalla Rai passa a Mediaset? Il gossip - #Paola #Perego #cambia #casacca #dalla - LeNewsCheVuoiTu : Alfonso Signorini asfalta in diretta Marco Carta: 'È un Bugiardo'. Che figuraccia -