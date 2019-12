Gol Ronaldo | l’ironia della Juve sui social E i bianconeri lanciano la sfida

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Gol, laironizza suisull’elevazione del portoghese contro la Sampdoria e lancia laai propri tifosi L’elevazione incredibile di Cristiano, nel gol del 2-1 realizzato ieri contro la Sampdoria, ha fatto il giro d’Europa. Lantus ha accolto con ironia la rete di CR7, lanciando unasul proprio profilo Twitter. Al fianco di immagini ironiche, costruite con fotomontaggi, in cui si vede il portoghese in partenza con lo Space Shuttle o a fianco di una giraffa, ha proposto ai propri tifosi di dar spazio alla fantasia per realizzarne altre. #CR7Airlines ha preso il volo ieri sera! ✈ Coraggio, siate creativi: la Photoediting Challenge è aperta! ✂

forumJuventus : Ronaldo post #SampJuve: “Ho fatto un bel gol ma l’importante è aver vinto. Ora vogliamo portare a casa il primo tit… - tuttosport : #Juve, #Ronaldo: 'Ora mi sento bene. Il gol? L'importante è vincere i titoli' - DiMarzio : #CristianoRonaldo, salta 2,56 metri e di testa fa gol contro la #SampdoriaJuventus Ma non è la prima volta... -