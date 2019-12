Gli Usa sono pronti a ritirare 4mila soldati dall’Afghanistan?

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dalla prossima settimana dovrebbe iniziare il ritiro di circa 4.000statunitensi, stando a quanto dichiarato dal segretario alla Difesa Mark Esper lo scorso 16 dicembre che ha confermato l’indiscrezione riportata da NBC News. Il presidente Donald Trump avrebbe deciso, insieme ai vertici politici e militari del Pentagono e del Dipartimento di Stato, di procedere a una sostanziosa diminuzione del personale impiegato in Afghanistan nonostante che la situazione ancora critica nel Paese (l’11 dicembre scorso un’autobomba vicina all’aeroporto di Bagram ha ucciso 2 civili e ne ha feriti 70) e che non sia stato ancora trovato un accordo di pace con i talebani. I colloquiripartiti dopo l’interruzione di settembre, grazie alla decisione del Rappresentante speciale per la riconciliazione in Afghanistan, Zalmay Khalilzad di unirsi alle trattative diplomatiche tra ...

