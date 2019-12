Gli equilibri interni della Turchia e la politica estera di Ankara

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Recep Tayyp Erdogan, il Presidente, ha recentemente silurato quasi tutti gli ufficiali di bandiera turchi ancora in servizio, lasciandone solo una piccola quota, per favorire successivamente la rapida carriera di ufficiali sottoposti, ma unicamente di formazione nazionalista o islamista. Il regime di Erdogan sostiene attivamente, poi, tutti i membri egizianiFratellanza Musulmana che sono fuggiti dall’Egitto dopo la caduta di Mohammed Morsi e il golpe di Al Sisi e, peraltro, le origini del partito AKP di Recep Tayyp Erdogan sono certo oscure, ma certamente avvolte nelle retiFratellanza turca e nell’islamismo politico, più o meno “moderato”, per usare una banale categorial science occidentale. A favorire questa scelta politico-militarePresidenza turca sono ancora, per molti versi, gli effetti a lungo termine del tentativo di golpe contro ...

