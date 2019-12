Gli arresti per ‘ndrangheta ci ricordano cos’era | e cos’è | Forza Italia

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Un valore aggiunto per la Calabria e tutta l’”. Così Giorgia Meloni nel 2017 aveva annunciato il passaggio daa Fratelli d’dell’ex parlamentare Giancarlo Pittelli. E invece, aprendo i giornali di oggi, sembra si trattasse più che altro di un valore aggiunto per la criminalità organizzata. La procura antimafia di Catanzaro ha condotto un’indagine che ha portato a un’ordinanza di custodia cautelare per 334 persone, accusate di essere legate al clan dellaMancuso. Le accuse sono diverse e variano dall’associazione mafiosa, all’usura, all’omicidio, fino al riciclaggio e alla fittizia intestazione di beni. Altre 82 persone si trovano sotto inchiesta. L’operazione ha fatto venire allo scoperto gli intrecci profondi tra criminalità organizzata, imprenditoria e politica nel territorio vibonese, con affiliati delle cosche messi in posizioni di rilievo ...

