Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Come ha spiegato il ministro dellaAlfondo Bonafede, «c’è stato undi massima per rinviare l’entrata in vigore della legge sulleal 2 marzo e per una norma che modifichi il provvedimento»

matteosalvinimi : Sediamoci attorno ad un tavolo e troviamo un accordo sulle cinque priorità del Paese: risparmio, politiche di cresc… - fisco24_info : Giustizia, accordo maggioranza su intercettazioni. Prescrizione: «Posizioni diverse»: Come ha spiegato il ministro… - NewsMondo1 : Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, accordo sulle intercettazioni -