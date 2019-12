Giulia Provvedi e il fidanzato famoso dopo il ritorno di fiamma | la prima foto di coppia

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Le Donatella, ovvero Silvia e, sono inseparabili. Attivissime su Instagram, dove hanno il profilo in comune, in questo periodo sono anche tornate in televisione. Le gemellinefanno infatti parte della giuria di All Together Now, lo show condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax che va in onda inserata il giovedì sera. Oltre alle doti canore, la forza die Silvia è proprio il fatto di essere sempre insieme. E, insieme, spesso inno Instagram. Non sono rari, infatti, gli scatti sexy che le sorelle regalano ai loro tantissimi fan. Ma anche da sole sanno come alzare la temperatura in rete. Solo pochi giorni fa, per esempio,, che è la gemella bionda ha postato uno scatto in solitaria che ha mandato subito in tilt i fan che seguono le due cantanti. Un selfie a dir poco sensuale. (Continuala) “Giulidoll” la ...

