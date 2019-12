Giudice Sportivo – Salta Sassuolo-Napoli Due squalificati in A dopo le gare di Brescia e

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Le decisioni delIldott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 dicembre 2019, ha assunto queste decisioni: a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CAPRARI Gianluca (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA TOLJAN Jeremy Isaiah R (): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Juventus – Aumento di capitale da 300 milioni di euro Brambati: “, se Gattuso dovesse centrare la Champions, farebbe un’impresa” Carlo Alvino: “Mertens ...

