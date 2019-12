Giovanni Galli a “Vieni da me” | morte del figlio | «Spero sempre di vederlo sbucare dagli

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ospite della puntata di oggi, giovedì 19 dicembre 2019, di Vieni da me, è stato, dirigente sportivo, ex calciatore Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, considerato non a torto uno dei migliori portieri degli anni ottanta. Il 61enne ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua straordinaria carriera e ha poi parlato dalla Balivo del lutto grande che lo ha colpito: ladell’adoratoNiccolò. Una tragedia avvenuta il 9 febbraio del 2001.uno dei migliori portieri italiani: «Ripenso a quando a 14 anni ho lasciato i miei genitori dandomi la possibilità di realizzare un sogno…» Parlando degli esordi nel mondo del calcioha raccontato: «Ripenso a quando a 14 anni ho lasciato i miei genitori dandomi la possibilità di realizzare un sogno. All’epoca dovevi per forza vincere lo scudetto per partecipare alla ...

