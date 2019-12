Giappone | la giornalista Shiori Ito vince causa da 27mila euro per stupro | era stata

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019)sediperUn tribunale di Tokyo ha ordinato ad un ex corrispondente del canale televisivo Tbs, Noriyuki Yamaguchi, di pagare danni per 3,3 milioni di yen (pari a circa) allaIto, che lo aveva accusato di. Secondo quanto denunciato dalla, i fatti risalgono al 2015, quando lei era una tirocinante all’agenzia Reuters di Tokyo. Durante una cena di lavoro con il celebre reporter, autore di un volume sul primo ministro Shinzo Abe e capo dell’ufficio di Washington della Tbs, l’aveva prima intossicata e poi abusata contro la sua volontà in una stanza d’albergo. All’epoca la ragazza aveva già denunciato l’accaduto, ma dopo un primo ordine di arresto Yamaguchi era stato scagionato per volontà del direttore della polizia criminale della capitale, molto vicino al capo ...

SkyTG24 : Shiori Ito, la giornalista giapponese vince causa storica di stupro - hoge0hoge : RT @hiroshimilano: Giornalista vince causa che ha scatenato - Carolicen : #Giappone Giornalista simbolo del #MeToo vince la sua battaglia : Shiori Ito aveva denunciato Noriyuki Yamaguchi, c… -