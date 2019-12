Gianluca Grignani a FqMagazine | “Ho avuto per anni ali non mie | non riuscivo a volare

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Festival di Sanremo 1995. Era l’anno del trionfo tra i Big di Giorgia con “Come Saprei”, mentre nella categoria Nuove Proposte vincevano i Neri per Caso con “Le ragazze”, diventato poi un vero e proprio tormentone. Ma quell’anno c’è stato un altro artista, sempre nel girone Giovani, arrivato solo sesto, ma che ha rivoluzionato il mondo del pop rock italiano. Capelli lunghi, labbra carnose, viso da bello e maledetto, un maglioncino semplice, quel ragazzo 23enne, già dalle prime note, lasciava presagire che avrebbe lasciato un segno negli90: “Un viaggio ha senso solo, senza ritorno ma non in volo…”., in realtà, aveva colpito già l’anno prima, nel corso delle selezioni per il girone, per l’intensità de “La mia storia tra le dita”. Sempre controcorrente, quasi inconsapevole della sua bellezza e della sua bravura. Era il sex symbol ...

