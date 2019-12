Genitori pensano sia solo influenza | Eliza muore a 2 anni per una infezione letale

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Nostra figliagiocava a casa felice e poche ore dopo è morta” hanno dichiarato idella bambina, Mike e Jodie, sconvolti dall’accaduto ma anche dal pensiero di non aver fatto tutto il possibile per salvarla. Pensavano si trattasse di semplicema la piccola era stata colpita da unache l’ha portata via a soli due

carletto1973 : RT @NaDi_1075: Molti leghisti se la stanno prendendo con la ragazza che fa il dito medio a Salvini addormentato e incolpano i genitori perc… - RossoScorretto : RT @NaDi_1075: Molti leghisti se la stanno prendendo con la ragazza che fa il dito medio a Salvini addormentato e incolpano i genitori perc… - FrancoCugusi68 : RT @NaDi_1075: Molti leghisti se la stanno prendendo con la ragazza che fa il dito medio a Salvini addormentato e incolpano i genitori perc… -