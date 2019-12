Gambiano viaggia senza biglietto: su di lui un ordine di cattura (Di giovedì 19 dicembre 2019) Federico Garau Gli agenti Polfer hanno scoperto l'ordine di cattura effettuando i controlli successivi ai disordini causati dallo straniero, sprovvisto di biglietto, sul treno regionale Roma - Firenze Colto senza biglietto a bordo di un treno regionale, si rifiuta di mettersi in regola e di fornire la propria identità al controllore, attivando così l'intervento degli agenti della Polfer i quali scoprono che su di lui pendeva un ordine di arresto dovuto alla violazione della misura cautelare dell'obbligo di firma: per questo motivo un Gambiano è stato fermato e denunciato in stato di libertà nei giorni scorsi. L'episodio, come riportato dalla stampa locale, si è verificato su un treno regionale in servizio lungo la tratta Roma – Firenze. Durante il tragitto, come di consueto, il capotreno ha dato avvio alle operazioni di verifica della validità dei titoli di viaggio dei ...

