G8 di Genova | la Cassazione francese boccia la scarcerazione del black bloc Vincenzo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) IlVecchi non sarà scarcerato. Lo ha deciso giovedì la Corte di, che ha respinto la richiesta di liberazione della Corte d’appello. Vecchi, 46 anni, ex militante anarchico e anti-capitalista, era stato arrestato l’8 agosto scorso in Francia in esecuzione di due mandati d’arresto europei, tra cui uno per “devastazione e saccheggio” al G8 di. L’uomo è stato condannato in Italia con sentenza definitiva a 11 anni e mezzo per le violenze del G8 del 2001 ed è soggetto a una richiesta di estradizione da parte del nostro Paese. Il 15 novembre scorso la Corte d’appello di Rennes aveva deciso di scarcerare Vecchi, definendo “irregolare” il mandato d’arresto europeo. L’ex militante aveva vissuto in Francia per diversi anni in clandestinità fino all’arresto. La decisione del tribunale rischiava di creare attriti ...

