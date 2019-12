Frosinone | Finanza denuncia 38 beneficiari del reddito di cittadinanza | “Lo percepivano

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Trentaseiti in provincia diperchéillecitamente ildiper un totale di 147mila euro, più altre due sospensioni dell’erogazione perché i destinatari erano soggetti a misura cautelare. È il risultato degli accertamenti della Guardia dinella provincia ciociara: le situazioni hanno interessato nuclei familiari residenti nei Comuni di, Cassino, Sora, Castro dei Volsci e San Giovanni Incarico. Le situazioni illecite sono state realizzate attraverso l’utilizzo di dichiarazioni o documenti attestanti situazioni non veritiere in ordine ai redditi posseduti, alla composizione del nucleo familiare, al possesso di immobili o autovetture, alla condizione lavorativa e, infine alla presenza di provvedimenti di natura giudiziaria. Nel caso di un cassinate percettore del, la figlia lavorava in nero in un negozio di ...

