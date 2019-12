Fratelli d’italia lancia la campagna elettorale dal Fortore con Gimmi Cangiano 

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutod’italialapartendo da San Marco dei Cavoti, porta dele piazza molto significativa per la questione delle Aree Interne. Ieri sera, mercoledì 18 Dicembre, presso il Ristorante “Magazeo” una sala gremita ha ospitato il primo appuntamentoin vista delle Regionali 2020, del partito di Giorgia Meloni. Sono intervenuti i candidati Domenico Matera, Sindaco di Bucciano e Francesca Pedicini, consigliere comunale di San Giorgio del Sannio, oltre al Portavoce provinciale Federico Paolucci ed il Coordinatore regionaleCangiano. Proprio quest’ultimo ha rito il tema dello spopolamento delle Aree Interne, come punto cardine del programma: “d’Italia, con il contributo del coordinamento provinciale di Benevento si batterà per far si che venga ...

Corriere : I figli di Borsellino contro Fratelli d’Italia. «Non usate l’immagine di nostro padre» - Corriere : I figli di Borsellino contro Fratelli d’Italia. «Non usate l’immagine di nostro padre» - fanpage : I figli di Paolo Borsellino: 'Da Fratelli d'Italia uso improprio dell'immagine di nostro padre' -