Francesca Cipriani esagerata | seno da urlo anche in montagna FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Lasi sta preparando per lae come tutti è alle prese con la scelta dell’outfit perfetto da sfoggiare sulla neve. Per l’occasione infatti bisogna assolutamente essere in grado di vestirsi alla moda e in modo appariscente. Obbligatorio per la? Un pizzico di rosa e la sua tanto chiacchierata scollatura. Il risultato, pubblicato sulla sua pagina Instagram, fa impazzire i fan. Tanto bollente da far sciogliere la neve Laè pronta per la settimana bianca e,se in anticipo sui tempi, ci regala già in anteprima gli outfit che sfoggerà sulla neve. Il rosa è un must have, per essere riconoscibilinel bianco immacolato della neve. Ma cosa non può mai mancare? Una scollatura provocante! La simpaticissima show girl indossa un pesante cappotto rosa accesso, ornato da una pelliccia dello stesso colore e sotto, quasi nascosto, un ...

