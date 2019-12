Foto dal grande giorno dell’impeachment di Trump

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Donaldè ufficialmente diventato il terzo presidente americano finito sotto impeachment dopo Andrew Johnson nel 1868 e Bill Clinton nel 1998 (Nixon si dimise prima del voto). L’approvazione alla Camera dei rappresentanti è arrivata al termine di una lunghissima giornata, scandita dal dibattito inaugurato in apertura dalla speaker democratica Nancy Pelosi, vera protagonista del passaggio politico. Il primo articolo di impeachment incriminaper abuso di potere, per aver pressato il leader ucraino Volodimir Zelenskij affinché aprisse un’inchiesta su Joe Biden in cambio di 391 milioni di dollari in aiuti militari già varati, sostengono i democratici. Il secondo riguarderebbe l’ostruzione al Congresso degli Stati Uniti, con il quale il presidente avrebbe intralciato l’inchiesta. Accuse cherigetta veementemente ormai da settimane. Fatto sta che ormai ...

